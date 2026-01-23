تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول نتائج المرور الميداني للجنة من القطاع علي عدد من مشروعات الطرق الحيوية بمحافظة أسوان التي يتم تمويلها من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة أنه جاري تنفيذ عدد من مشروعات الطرق الحيوية، بإجمالي قيمة تعاقدات بلغت 33 مليونًا و118 ألف جنيه بمحافظة أسوان.

وأوضح التقرير أنه من ضمن تلك المشروعات في منطقة الحكروب حيث تم عمل رصف للطرق الداخلية بالانترلوك بمنطقة الناصرية بإجمالى مسطح ١١٠٠٠ م٢بمبلغ 6.5 مليون جنيه بنسبه تنفيذ 100% ، كما يتم تنفيذ طريق الشطب وهو طريق رئيسي بقرية الشطب يربط بين طريق القاهرة - أسوان الزراعى و مدخل معبد كوم أمبو بطول ١.٤ كم وبمبلغ 6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%.

كما أشار التقرير إلى أن المشروعات المنفذة تتضمن أيضاً طريق السد العالي شرق ويربط بين منطقة السد و منطقة الصداقة القديمة و جارى أعمال الردم و التكسية بكميات تصل ل ٢٠٠٠٠م ٣ ردم و ٧٠٠٠ م ٣ دبش و أعمال نيو جيرسي بطول ٧٠٠ م وذلك بمبلغ 19 مليون جنيه ، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 70%وجارٍ استكمال الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد وكذا طريق المطار الذي يربط مدينة أسوان بمطار أسوان الدولى و جارى تجهيز الموقع لعمل ٧٠٠ م ط حواجز نيوجيرسي فقد بلغت قيمة التعاقد الخاصة به نحو ١.٥ مليون جنيه، وجارى اتخاذ الإجراءات للبدء فى الأعمال خلال العام المالى الحالى.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة من القطاعات المعنية بالوزارة بما يساهم في التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة وبأفضل جودة في التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة بما يساهم في تحسين مستوي معيشة جميع المواطنين.