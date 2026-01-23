التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، جلوريا جيفارا، في إطار زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس خلال الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، ومحمد محسن، رئيس وحدة أيبيريا والأمريكتين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول استراتيجية وزارة السياحة وخططها الهادفة إلى جعل مصر المقصد السياحي الأول عالميًا من حيث تنوع وجودة المنتجات والأنماط السياحية المختلفة، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء السياحي الإيجابية التي حققها القطاع خلال العام الماضي، إذ استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح، بنسبة زيادة بلغت 21% مقارنة بعام 2024.

وأوضح بيان صادر عن وزارة السياحة، أنه تم خلال اللقاء الإشارة إلى الجهود الترويجية التي تبذلها الوزارة لربط مختلف مدن العالم بالمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة بهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة، وما يتضمنه من حزم تحفيزية تسهم في دعم وتشجيع شركات الطيران لتنفيذ رحلاتها إلى مصر .

وشهد اللقاء أيضًا بحث سبل التعاون المشترك لتنمية الحركة السياحية الوافدة من أسواق أمريكا اللاتينية إلى المقصد المصري، لاسيما وأنها تعتبر من الأسواق السياحية الواعدة، وإمكانية زيادة أعداد السائحين القادمين منها مع التوسع في حركة الطيران.

واستعرضت جلوريا جيفارا، الدور الذي يقوم به المجلس العالمي للسفر والسياحة وأنشطته المختلفة، إذ يُعتبر منتدىً عالميًا رائدًا لصناعة السفر والسياحة، ويضم في عضويته نخبة من قادة مجتمع الأعمال على مستوى العالم، ويعمل بالتعاون مع الحكومات على رفع الوعي بأهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ووجهت الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، الدعوة إلى وزير السياحة للمشاركة في الرحلة البحرية التي يعتزم المجلس تنظيمها، خلال الفترة المقبلة، والتي من المقرر أن تجمع نخبة من أعضاء المجلس ووزراء وقادة السياحة على مستوى العالم، وتتضمن عددًا من الوجهات السياحية المصرية.

اقرأ أيضًا:

رابط نتيجة صفوف النقل في القاهرة الترم الأول 2026.. ظهرت الآن

أبرزها هشاشة العظام.. توصيات مؤتمر الروماتيزم والتأهيل بطب عين شمس