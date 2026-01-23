إعلان

سقط بالكامل".. انهيار منزل بمنطقة الحصواية في بندر قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

03:57 م 23/01/2026

انهيار منزل - ارشيفية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

انهار منزل مأهول بالسكان، مكوَّن من طابق واحد، بمنطقة الحصواية في بندر قنا، اليوم الجمعة، دون وقوع أي إصابات بشرية، بعد أن تمكن الأهالي والأجهزة المعنية من إخراج جميع السكان بسلام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بوقوع حادث انهيار منزل، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين انهيار المنزل بالكامل، فيما حالت العناية الإلهية دون وقوع إصابات، حيث تم التأكد من سلامة جميع قاطنيه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، كما أُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، مع تكليف وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الانهيار وأسبابه.

