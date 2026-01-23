التقى الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، المهندس خالد عباس – رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة للتباحث في الجوانب اللوجستية والتنظيمية لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة.

تناول الاجتماع جوانب تتعلق بتوفير خدمات المواصلات، ومنافذ البيع، ومناطق الطعام والشراب، وتنظيم زيارات إلى معالم المسجد، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ودار القرآن الكريم، ومتحف كبار القراء، وركوب مصاعد المآذن، وغيرها من سبل الجذب والراحة وتيسير التمتع بشعائر الشهر الفضيل من صلوات وملتقيات ودروس في رحاب مسجد مصر الكبير.

ومن المقرر عقد اجتماعات لاحقة لوضع اللمسات النهائية على هذا التعاون وتحديد المهام والأدوار المسندة إلى فرق العمل في رحاب المسجد على مدار الشهر الفضيل؛ ومن المنتظر الإعلان قريبًا عن تفاصيل أنشطة المسجد الموجهة لكل أفراد الأسرة قبيل حلول الشهر الكريم.