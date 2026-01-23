إعلان

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب راعي كنيسة ميت غمر

أحمد الجندي

03:51 م 23/01/2026
كتب- أحمد الجندي:

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في حفل رسامة وتنصيب القس مايكل فام كمال، قسًّا راعيًا لكنيسة ميت غمر الإنجيلية بمحافظة الدقهلية.

وبحسب بيان، تعد كنيسة ميت غمر الإنجيلية، التي تأسست عام 1926، من أعرق الكنائس الإنجيلية بمحافظة الدقهلية، وقد تجاوزت هذا العام مئة عام على تأسيسها، حاملة تاريخًا طويلًا من الخدمة الروحية والاجتماعية والتعليمية في قلب المجتمع المحلي.

جاء ذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، القس أيمن سامي، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلية، القس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، القس شكري شاكر، رئيس مجلس المؤسسات الطبية بسنودس النيل الإنجليلي، الدكتور القس أمجد أيوب، سكرتير لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع الدلتا، القس مايكل رفعت، رئيس لجنة شؤون القسوس بمجمع الدلتا، القس حاتم فكري، راعي الكنيسة الإنجيلية بمنيا القمح ورئيس مجلس الكنيسة، والقس محروس عايد، راعي الكنيسة الإنجيلية في جزيرة شارونة، إلى جانب عدد كبير من أعضاء وشعب الكنيسة.

وقدم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة للقس مايكل فام كمال وعائلته وشعب الكنيسة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركته اليوم في كنيسة ميت غمر.

وخلال كلمته، أكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن معرفة السيد المسيح معرفة حقيقية قادرة على تغيير الحياة، متسائلًا: «هل نعرف المسيح معرفة حقيقية؟»، مشيرًا إلى أن معرفة السيد المسيح تملأ القلب والعقل والوجدان، داعيًا إلى أن يكون الإيمان حياة تُعاش لا مجرد كلمات تُقال، مؤكدًا: «لا يليق أن نقول ما لا نعيشه في الإيمان».

أندريه زكي الطائفة الإنجيلية مايكل فام كمال كنيسة ميت غمر الإنجيلية محافظة الدقهلية

