الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تحولت أجواء الفرح إلى لحظات من الذعر والحزن، اليوم، بعدما أُصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، كانت تشارك في زفّة عروس ونقل عفشها، أمام كوبري السعودي بمنطقة سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى مرفق الإسعاف بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل رقم ط ص ق 2897، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث للتعامل مع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبيّن أن السيارة انقلبت أثناء سيرها ضمن موكب زفّة العروس، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة. وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى مستشفى فايد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى رفع آثار الحادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الواقعة.