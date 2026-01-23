جو موسى: حب وشغف الشباب بكتابي الجديد فضل من ربنا

كتب- محمد أبو بكر:

قال صانع المحتوى جو موسى إن الإقبال الكبير من الشباب على كتابه الجديد يعكس حجم الحب والشغف من جيل الشباب، مؤكدًا أن هذا النجاح هو فضل من الله عليه، معبرًا عن امتنانه ودعمه لجمهوره.

وأوضح موسى، في تصريحات لمصراوي على هامش توقيع كتابه الجديد بمعرض الكتاب، أنه يتعمد مخاطبة جيل Z بأسلوب مختلف يقوم على الصراحة والواقعية، مشيرًا إلى أنه لا يكتفي بالكلمات التحفيزية التقليدية، بل يتناول القضايا والأماكن التي تؤثر في الشباب، بهدف توعيتهم وتحفيزهم على النهوض وعدم الاستسلام.

وأضاف أنه يحرص على توجيه رسالة واضحة للشباب بعدم الوقوع في دور الضحية أو الانسياق خلف الأوهام، داعيًا إياهم إلى التركيز على مستقبلهم والعمل على تطوير أنفسهم.

وأكد جو موسى أنه يشجع الشباب على النظر للحياة بإيجابية، والعمل بجد لتحقيق أهدافهم وصناعة مستقبل أفضل.