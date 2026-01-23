يقع بعض الأشخاص في أخطاء شائعة عند ادخار الذهب، ما يجعلهم يخسرون فرصة الاستفادة من ارتفاع الأسعار بشكل كامل، رغم أن الذهب يظل من الاستثمارات الآمنة على المدى المتوسط والطويل.

وشهدت أسعار الذهب خلال الساعات الماضية قفزة تاريخية، ما زاد اهتمام المواطنين بشراء الذهب كوسيلة ادخار واستثمار.

وتعليقا على ذلك، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن "الخطأ الأكثر شيوعا هو التعامل مع الذهب كما لو كان استثمارا في البورصة، أي شراء الذهب بسعر معين وبيعه عند أي ارتفاع طفيف فقط، ما يقلل من المكاسب الكبيرة التي يمكن أن تتحقق خلال 3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرا، وهي دورة طبيعية لأسعار الذهب".

وأضاف "ميلاد" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الذهب يتسم بالاستقرار على المدى المتوسط، مؤكدا على أهمية الصبر وعدم التسرع في البيع للحصول على أرباح حقيقية، موضحا أن المستثمر الذكي هو من يراعي حركة الأسعار على مدار السنة بدلا من التركيز على المكاسب قصيرة الأجل.

واختتم بالإشارة إلى أن متابعة السوق بشكل دوري ومعرفة آخر سعر قبل البيع أو الشراء، يساعد على تجنب الخسائر واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق أفضل عائد ممكن من الاستثمار في الذهب.

اقرأ أيضًا:

أندر وأجمل 4 أنواع قطط حول العالم.. تأسر القلوب

قبل فوات الآوان.. 4 طرق لاكتشاف تسريب الغاز بمنزلك

تحذير لمرضى السرطان.. مكمل غذائي شائع يقلل من فعالية العلاج

قطرات العين.. لماذا يجب توخي الحذر عند استخدامها؟

أكثر 6 حيوانات تخاف منها الثعابين- لن تخطر على بالك