"خليك ناصح".. خطأ في ادخار الذهب يخسرك مكاسب ارتفاع الأسعار

كتب : أحمد الضبع

03:30 م 23/01/2026

سعر الذهب

يقع بعض الأشخاص في أخطاء شائعة عند ادخار الذهب، ما يجعلهم يخسرون فرصة الاستفادة من ارتفاع الأسعار بشكل كامل، رغم أن الذهب يظل من الاستثمارات الآمنة على المدى المتوسط والطويل.

وشهدت أسعار الذهب خلال الساعات الماضية قفزة تاريخية، ما زاد اهتمام المواطنين بشراء الذهب كوسيلة ادخار واستثمار.

وتعليقا على ذلك، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن "الخطأ الأكثر شيوعا هو التعامل مع الذهب كما لو كان استثمارا في البورصة، أي شراء الذهب بسعر معين وبيعه عند أي ارتفاع طفيف فقط، ما يقلل من المكاسب الكبيرة التي يمكن أن تتحقق خلال 3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرا، وهي دورة طبيعية لأسعار الذهب".

وأضاف "ميلاد" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الذهب يتسم بالاستقرار على المدى المتوسط، مؤكدا على أهمية الصبر وعدم التسرع في البيع للحصول على أرباح حقيقية، موضحا أن المستثمر الذكي هو من يراعي حركة الأسعار على مدار السنة بدلا من التركيز على المكاسب قصيرة الأجل.

واختتم بالإشارة إلى أن متابعة السوق بشكل دوري ومعرفة آخر سعر قبل البيع أو الشراء، يساعد على تجنب الخسائر واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق أفضل عائد ممكن من الاستثمار في الذهب.

سعر الذهب خطأ في ادخار الذهب أسعار الذهب

"الفرحة ما كملتش".. 7 مصابين في انقلاب سيارة خلال زفة عروس بالإسماعيلية
صفقة تاريخية في الكاريبي.. لماذا باعت الدنمارك جزرها لأمريكا وما صلتها
متحدث الوزراء: استراتيجية شاملة لتحويل قصور الثقافة إلى منارات إشعاع معرفي
"مش بتكبر".. 14 صورة لـ روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير
اعتداء وحشي.. مصرع سيدة على يد زوجها بعد مشاجرة بالفيوم
