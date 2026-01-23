وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى بعيد الشرطة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة,

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص البرقية: يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بعيد الشرطة، هذه المناسبة الوطنية التى تجسد أسمى معانى التضحية والفداء من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصرنا الحبيبة",

وأضافت الدكتورة منال عوض: داعين الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بمزيد من التقدم والنجاح وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم والقوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل ويحقق آمالها فى الأمن والسلام والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين، وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام".