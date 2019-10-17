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    الرئيس السيسي يطمئن علي صحة أمير الكويت

    06:58 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    الرئيس السيسي يطمئن علي صحة أمير الكويت

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، اتصالاً هاتفياً، بأمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أعرب خلالها عن خالص تمنيّـاتُه بموفور الصحة والعافية للعاهل الكويتي وذلك عقب عودتُـه للكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد الإنتهاء من إجـراء بعض الفحوصات الطبيـة الناجحة هُنـاكَ.

    من جانبه، أبدى أمير دولة الكويت خالص تقديره للرئيس على مشاعره الصادقة، مؤكداً على ما تعكسه هذه اللفتة الكريمة من عمق وقوة العلاقات والروابط التي تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي.

    السيسي الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

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