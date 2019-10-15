"منتدى شباب العالم" يشارك في "الحوار الدولي حول الهجرة" بجنيف

القاهرة - مصراوي:

يشارك "منتدى شباب العالم" اليوم وغدا بمنتدى "الحوار الدولي حول الهجرة"، والذي تنظمه "المنظمة الدولية للهجرة" سنويا بمدينة جنيف في سويسرا، حيث ينطلق الحوار هذا العام تحت شعار "إشراك الشباب كفاعلين أساسيين في إدارة الهجرة".

يعقد على هامش منتدى الحوار هذا العام، لقاء رفيع المستوى لإلقاء الضوء على العلاقة بين الشباب والتنمية المستدامة والهجرة في إفريقيا، والذي يشارك فيه أحد ممثلي "منتدى شباب العالم" لاستعراض التجربة المصرية لخلق فرص عمل إضافية والحد من الفقر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يتم تسليط الضوء على الشراكة الدولية لتحقيق أهداف إفريقيا للتنمية المستدامة.

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة تأسست عام 1951، وتتخذ من مدينة جنيف بسويسرا مقرا لها، وتعمل على دعم الحوار والتعاون بين الشركاء الدوليين سواء الحكوميين وغير الحكوميين في قضايا الهجرة.

ويعد "الحوار الدولي حول الهجرة" هو المنتدى الرئيسي الذي تعقده المنظمة سنويا لمناقشة قضايا وسياسات الهجرة حول العالم.