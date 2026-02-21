إعلان

مصرع طفل وسيدة وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

09:35 م 21/02/2026

إسعاف - أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرون، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل جامبو على طريق التحدي، بنطاق محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة محمد عنب أحمد عبد الرحمن، 14 عاما، ورحمة المصري فاضل، 27 عاما، وجرى إيداع الجثتين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: زياد عبد اللطيف علي عبد اللطيف، 15 عاما، باشتباه كسر بالذراع الأيمن والعمود الفقري وسحجات متفرقة، وعمرو محمد عبد اللطيف عبد الله، 20 عاما، باشتباه كسر بالساق اليمنى والعمود الفقري وسحجات متفرقة، ومصطفى دسوقي خليل، 23 عاما، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وجروح متهتكة بالوجه، ومحمود إسماعيل محمد، 27 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب كل من: نادية عبد القادر جادالله، 50 عاما، بكدمات وجروح وسحجات متفرقة، وكريمة رجب ضيف، 36 عاما، باشتباه كسر بالعمود الفقري والفقرات القطنية، وهيثم السيد أحمد، 37 عاما، بنزيف بالبطن وكسر بالعمود الفقري والساق اليسرى، وعبدالستار الصافي مفتاح، 36 عاما، باشتباه نزيف بالمخ وكسر مضاعف بالساق اليمنى، وعبدالرحمن عنب عبدالرحمن، 18 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

