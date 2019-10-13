القوى العاملة: استرداد نصف مليون جنيه كفالات بنكية لـ 31 عاملا مصريا بلبنان

كتب- يوسف عفيفي

أعلنت وزارة القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، في استرداد تنازلات عن الكفالات البنكية لنحو 31 عامل مصري يعملون في لبنان، وقيمتها 31 ألف دولار، أي ما يزيد عن نصف مليون جنيه مصري تقريبا، وذلك خلال شهر سبتمبر 2019.

وبحسب بيان اليوم، قال المستشار العمالى بلبنان عادل يوسف، إن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يقوم بتحميلها على العامل مما يشكل عبئا جديدًا على العامل ، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

وناشد المستشار العمالي، العمالة المصرية التي لم تقم باستلام التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها التوجه لمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية لاستلامها.

وأشار إلي أن مكتب التمثيل العمالي بلبنان وفر 34 فرصة عمل خارجية، منوها إلى أن المكتب تلقى 25 شكوى من العمالة المصرية، وقام بحل 17 شكوى منها بالطرق الودية، وجاري دراسة 5 شكاوى، وأحال 3 شكاوى إلى القضاء.

كما نظم المكتب 6 زيارات ولقاءات ميدانية منها 3 مع الجالية المصرية لحل مشاكلها ، و2 للمنشآت الخاصة وواحدة للمصالح الحكومية، فضلا عن الرد على 148 استفساراً للعمال المصريين بطريقة مباشرة.