بالصور.. الخشت يبحث التعاون المشترك مع سفير كازاخستان

كتب- محمد قاسم:

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، السفير أرمان أساجالييف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، والدكتور غاليمكاير موتانوف رئيس جامعة الفارابي الوطنية الكازاخية، والوفد المرافق، وذلك بمكتبه بالجامعة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل التعاون بين مصر وكازاخستان خاصة في بعض البرامج الدراسية التي تتميز بها كازاخستان ومنها علوم الفضاء والتكنولوجيا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة علي التعاون مع جامعات كازاخستان، وبخاصة جامعة الفارابي التي تُعد من الجامعات العريقة، مُشيرًا إلي أهمية تفعيل المزيد من المنح الدراسية وتبادل الخبرات في المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الخشت، أن الجامعة مهتمة بتدعيم أوجه التعاون مع الجامعات العالمية وتوقيع اتفاقيات مشتركة في المجالات البحثية والتبادل الأكاديمي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مُشيرًا إلي أن جامعة القاهرة تهتم بدعم التعاون مع جامعة الفارابي في مجالات التكنولوجيا وعلوم الفضاء، إلي جانب مجالي الفلسفة الدينية والفلسفة السياسية، لما لهما من أهمية في تخريج كوادر مؤهلة لمواجهة الإرهاب والتعصب والتطرف، مُضيفًا أن دولة كازاخستان لديها خبرة كبيرة في هذا المجال.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن حديث العالم الإسلامي الفارابي حول المدينة الفاضلةوالشق الذي يتعلق بالدولة العالمية أو المعمورة، هو أحد المنابع التي أُقيمت عليها فكرة الأمم المتحدة ونواة إنشائها، موضحًا أن مفهوم العالمية ومفهوم المواطن العالمي،يمكن استعادتها ولكن بطريقة تلائم العصر.

ومن جانبه، أكد السفير أساجالييف، علي اهتمام كازاخستان بدعم علاقاتها مع مصر، مُشيرًا إلي أن دولة كازاخستان تولي اهتمامًا كبيرًا لمشروع افتتاح عدد من برامجها بمصر.

وأعرب الدكتور غاليمكاير موتانوف رئيس جامعة الفارابي، عن سعادته بزيارة جامعة القاهرة العريقة، مؤكدًا رغبته في دعم أوجه التعاون بين الجامعتين، والتواصل بين علماء مصر وكازاخستان في الجوانب العلمية والثقافية، والعمل علي الإحياء التراثي لأفكار الفارابي لما له من أهمية سياسية واقتصادية.

وشهد اللقاء، الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل عبد الفتاح سويدان عميدة كلية الدراسات العليا للتربية.