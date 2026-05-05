أشاد النائب أكمل نجاتي، منسق تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، بكلمة الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية، التي ألقاها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين.

وأوضح نجاتي في كلمته أنه يتفق بشكل كامل مع ما طرحه الدكتور عاصم الجزار بشأن عدد من القضايا، مؤكدًا أهمية ما تضمنته الكلمة من رؤى اقتصادية وسياسية.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقديرها العميق للدور البارز الذي يقوم به حزب الجبهة الوطنية في الحياة السياسية المصرية، مشيدة بإسهاماته في دعم التعددية السياسية وتعزيز الاستقرار.

وأشارت التنسيقية إلى أن الحزب نجح في إثراء الحياة السياسية من خلال مشاركته في الاستحقاقات الدستورية، وتحقيقه حضورًا ملحوظًا في المشهد السياسي، بما يمثل بداية قوية له على الساحة الحزبية.

وأضافت أن حزب الجبهة الوطنية، منذ تأسيسه، استطاع جذب عدد من السياسيين والخبراء في مختلف المجالات، ما أسهم في تعزيز قدراته السياسية وزيادة تأثيره في الحياة العامة، إلى جانب طرحه رؤى وحلولًا للقضايا الوطنية.

وشددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باعتبارها منصة جامعة لعدد من الأحزاب والتيارات الفكرية، على تقديرها لجميع القوى السياسية في مصر، ودورها في دعم العمل الوطني.