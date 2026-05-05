تحدث الإعلامي توفيق عكاشة، عن الأزمات الصحية التي كادت أن تنهي حياته، كاشفًا عن مفارقة طبية غريبة، حيث أصيب بجلطتين في المخ تفصل بينهما سنوات، إحداهما كانت بسبب الحزن الشديد والأخرى بسبب الفرح المفرط.

وأوضح عكاشة، خلال استضافته في برنامج "منا وفينا" المذاع عبر قناة المشهد، أنه أصيب بجلطته الأولى عام 2015 بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن السبب كان شعوره بالقهر والخذلان.

وقال أنه تفاجأ بأن الأشخاص الذين ضحى بحياته من أجلهم هم أنفسهم من حاربوه بضراوة، مما أوقعه في ضغط نفسي هائل انتهى بإصابته بجلطة في المخ تم السيطرة عليها طبيًا.

صدمة الفرح القاتلة

وأوضح عكاشة أن المفاجأة الأكبر كانت في مطلع عام 2024، حين أصيب بجلطة ثانية أشد قسوة، ولكن هذه المرة بسبب السعادة، مشيرا إلى أنه تلقى خبرًا بفك الحظر عن إحدى ممتلكاته المهمة التي كانت محجوزة، فغمرته فرحة عارمة تسببت في جلطة فورية أدت إلى إغلاق عينه تمامًا، حيث أخبره الأطباء أن نسبة عودتها لطبيعتها لا تتجاوز 5 بالمئة.

وأرجع عكاشة الفضل في تعافيه إلى الرعاية الصارمة التي فرضتها عليه زوجته حياه الدرديري، مؤكدًا أنها لازمته على مدار الساعة وكانت تجبره على الالتزام الحرفي بتعليمات الأطباء ومواعيد النوم والأدوية.

ومازحت الدرديري زوجها مؤكدة أنه كان مطيعًا جدًا في فترة المرض، باستثناء شهر رمضان حين أصر على الصيام رغم تحذيرات الأطباء.