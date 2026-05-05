إعلان

توفيق عكاشة: "نجوميتي تتخطى ليلى علوي.. وعمرو أديب يقلدني"

كتب : داليا الظنيني

10:22 م 05/05/2026

الإعلامي توفيق عكاشة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار الإعلامي توفيق عكاشة جدلًا بتصريحاته عن الفنانة ليلى علوي، حيث اعتبر أن "نجوميته تتخطاها".

وقال عكاشة خلال حواره في برنامج "منا وفينا" المذاع على منصة "المشهد"، إن المقارنة بينه وبين ليلى علوي تُعد "ظلمًا لها"، موضحًا أنها تتفوق عليه من حيث الجمال والشكل، بينما يظل معيار النجومية الحقيقي، بحسب قوله، هو الجمهور وحجم التأثير والحضور.

وأضاف أنه ندم على لقائه بها في إحدى المرات، واصفًا إياها بأنها "تتعامل بتكبر"، قائلاً: "أنا رجل شعبي أحب الناس، ولا أقبل أن يسلم عليّ أحد بأطراف أصابعه، لذا تمنيت لو لم ألتقِ بها أصلًا. لقد رأيتها نحو 30 مرة بعد ذلك ولم أعرها انتباهًا، فهي في النهاية ليست في حجم نجومية توفيق عكاشة".

وفي سياق آخر، انتقل عكاشة للحديث عن المشهد الإعلامي، مؤكدًا أن أغلب المذيعين في مصر يسعون لمحاكاة أسلوبه في التقديم، معتبرًا أنه قدّم نموذجًا مختلفًا غيّر شكل صناعة المحتوى الإعلامي.

وأوضح أن الإعلامي عمرو أديب وكذلك أحمد موسى يحاولان السير على نهجه، مشيرًا إلى أن نحو 75% من مقدمي البرامج اليومية على الشاشات المصرية يحاولون استنساخ طريقته، بينما شدد على أنه "الأصل" ولا يقلد أحدًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ليلى علوي أحمد موسى توفيق عكاشة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور أمام إنبي
رياضة محلية

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور أمام إنبي
أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي ضد إيران
أخبار مصر

أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي ضد إيران

اشتعال الجولة الأخيرة .. سيناريوهات حسم بطل الدوري المصري 2025-2026
رياضة محلية

اشتعال الجولة الأخيرة .. سيناريوهات حسم بطل الدوري المصري 2025-2026
الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
رياضة محلية

الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
"عين حورس وجناحه".. تفاصيل تصميم شعار المونوريل قبل افتتاحه
أخبار مصر

"عين حورس وجناحه".. تفاصيل تصميم شعار المونوريل قبل افتتاحه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟