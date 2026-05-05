أثار الإعلامي توفيق عكاشة جدلًا بتصريحاته عن الفنانة ليلى علوي، حيث اعتبر أن "نجوميته تتخطاها".

وقال عكاشة خلال حواره في برنامج "منا وفينا" المذاع على منصة "المشهد"، إن المقارنة بينه وبين ليلى علوي تُعد "ظلمًا لها"، موضحًا أنها تتفوق عليه من حيث الجمال والشكل، بينما يظل معيار النجومية الحقيقي، بحسب قوله، هو الجمهور وحجم التأثير والحضور.

وأضاف أنه ندم على لقائه بها في إحدى المرات، واصفًا إياها بأنها "تتعامل بتكبر"، قائلاً: "أنا رجل شعبي أحب الناس، ولا أقبل أن يسلم عليّ أحد بأطراف أصابعه، لذا تمنيت لو لم ألتقِ بها أصلًا. لقد رأيتها نحو 30 مرة بعد ذلك ولم أعرها انتباهًا، فهي في النهاية ليست في حجم نجومية توفيق عكاشة".

وفي سياق آخر، انتقل عكاشة للحديث عن المشهد الإعلامي، مؤكدًا أن أغلب المذيعين في مصر يسعون لمحاكاة أسلوبه في التقديم، معتبرًا أنه قدّم نموذجًا مختلفًا غيّر شكل صناعة المحتوى الإعلامي.

وأوضح أن الإعلامي عمرو أديب وكذلك أحمد موسى يحاولان السير على نهجه، مشيرًا إلى أن نحو 75% من مقدمي البرامج اليومية على الشاشات المصرية يحاولون استنساخ طريقته، بينما شدد على أنه "الأصل" ولا يقلد أحدًا.