كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل الوضع الميداني في السودان، مؤكداً وقوع اعتداءات مسلحة انطلقت من داخل الأراضي الإثيوبية، وتحديداً من منطقة "بحر دار"، حيث استهدفت طائرات إثيوبية مطار الخرطوم الدولي.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، إن التحركات الإثيوبية الحالية تمثل تدخلاً همجياً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السودانية، مشيراً إلى أن المسيرات الحربية التابعة لأديس أبابا باتت تُستخدم بشكل مباشر في ضرب العمق السوداني.

وأوضح أن الموقف المصري جاء حاسماً وواضحاً برفض هذه التدخلات، حيث أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أدانت فيه هذا العدوان، مشددة على ضرورة الحفاظ على سلامة السودان ومقدرات شعبه بعيداً عن الأطماع الخارجية.

وذكر أن إثيوبيا تحولت إلى شريك ميداني لقوات الدعم السريع، وهو ما يثبت تورط النظام الإثيوبي في دعم الميليشيات الإرهابية، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق البالغ لدى دول الجوار والمجتمع الدولي على حد سواء.

وأشار موسى إلى أن ما يحدث في المنطقة هو عبث بالأمن القومي العربي، متسائلاً عن غياب دور المجتمع الدولي تجاه دولة أصبحت تمثل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين بسبب سياساتها العدائية وتدخلاتها غير القانونية في شؤون السودان كدولة عربية مستقلة.