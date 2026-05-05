إيران تنفي تنفيذ أي هجوم على الإمارات.. وتوجه رسالة للإماراتيين

كتب : وكالات

10:08 م 05/05/2026

إبراهيم ذو الفقار

حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني، إبراهيم ذو الفقار، من تنفيذ أي إجراء ضد إيران من الأراضي الإماراتية، مؤكدًا أن الرد الإيراني سيكون "ساحقا وباعثا على الندم".

وأكد المتحدث الإيراني، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن القوات المسلحة الإيرانية لم تنفذ أي عمليات صاروخية أو طائرات مسيرة ضد الإمارات خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث الإيراني، أن الجيش الإيراني لو نفذ أي هجمات ضد الإمارات سيقوم بالإعلان عنها بكل حزم وصراحة.

وأشار المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء، إلى أن تقرير من وزارة دفاع الإماراتية كاذب تماماً وعار عن الصحة جملة وتفصيلاً.

ووجه المتحدث الإيراني رسالة إلى المسؤولين الإماراتيين، قائلا: "لا ينبغي لبلدكم أن يتحول إلى وكر للأميركيين والإسرائيليين وقواتهم ومعداتهم العسكرية، لا يجب أن توقعوا أنفسكم في فخ شباكهم".

وأضاف إبراهيم ذو الفقار: "إنه بكل أسف يجب القول إن الإمارات تحولت اليوم إلى إحدى القواعد الرئيسية للأميركيين والإسرائيليين".

