على الطراز الأوروبي.. لقطات مصورة لأول جامعة أجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد قاسم وإسلام ضيف:

نشرت الصفحة الرسمية للعاصمة الإدارية الجديدة على موقع "فيسبوك"، لقطات مصورة للفرع الدولي لجامعة جزيرة الأمير إدوارد الكندية كأول جامعة أجنبية تبدأ الدراسة بها في العاصمة الجديدة، بعد الانتهاء من المباني المخصصة لهذه الجامعة.

وأزهر الفيديو، منشآت الجامعة بعد الانتهاء منها بالكامل، بعد 8 أشهر على افتتاح المرحلة الأولى من إنشاءها.

وتحتوي الجامعة كما ظهر بالفيديو على ملاعب لكرة قدم وكرة سلة والتنس على الطراز الأوروبي على مساحة 30 فدان، ومبنى بداخله مدرجات مُجهزة على مستوى عالٍ من الكفاءة المعمارية الحديثة، إضافة إلى مباني أخرى.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن مطلع الأسبوع، صدور أول قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت اسم " الجامعات الكندية في مصر"، لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية، بحيث يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان لها، أن القرار حمل رقم (9) لسنة 2019، وأن إنشاء هذا الفرع يساهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية، ويعمل على تعزيز الصلات بين المنظومة ومثيلاتها في كندا، والتي يتواجد بها المقر الرئيسي لجامعة جزيرة الأمير إدوارد، وتوفير فرص التعليم العالي داخل مصر مع الحفاظ على الهوية الوظنية للطلاب المصريين بها.

ويمنح الفرع درجة البكالوريوس في برامج: (هندسة التصميم المستدامة، الرياضيات وعلوم الحاسب، ريادة الأعمال)، على أن تكون جودة هذه البرامج مثل المطبقة بالجامعة الأم، بالإضافة إلي تخصيص منحا دراسية سنوية معفاة من المصروفات الدراسية، وأخرى مخفضة للمتفوقين علميًا أو رياضيًا أو كلاهما معًا أو التميز في المشاركة المجتمعية، وذلك وفقًا لما هو متبع بجامعة جزيرة الأمير إدوارد.

وفي أبريل 2018، افتتح اللواء كامل الوزيري، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والسفير الكندي بالقاهرة جيف داتون، المرحلة الأولى لفرع جامعة الأمير إدوارد الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي أغسطس الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب.

وينص القانون على أنه يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميًا، بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين فيها.​