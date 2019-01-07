القبض على عاطل انتحل صفة ضابط بالأمن الوطني للحصول على أموال من المواطنين

كتب - أحمد جمعة:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط (ر. م. أ) عاطل منتحلاً صفة أحد ضباط جهاز الأمن الوطني بالاشتراك مع آخرين ومستغلاً هذه الصفة في الحصول على بعض المبالغ المالية والمنافع المادية والعينية نظير تدخله لإنهاء مصالح العديد من المواطنين مدعياً أنه ضابط شرطة بجهاز الأمن الوطني.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه تم ضبطه وشخصين آخرين من الوسطاء، كما ضبط بحوزته طبنجة وكمية من مخدر الحشيش.

وبالعرض على النيابة قررت حبسهم 4 أيام احتياطياً وجاري استكمال التحقيقات، بسؤال المجني عليهم والمستجيبين للوساطة والتوصية من موظفي الجهات الحكومية المختلفة .

وأهابت هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين التعامل بشكل رسمي مع أي من الجهات الحكومية أو الأشخاص مع ضرورة التأكد من هويتهم والجهات التى يمثلونها.

يأتي ذلك فى ضوء إضافة إختصاص جديد لهيئة الرقابة الإدارية وفقاً لآخر تعديل للقانون، بضبط منتحلي الصفة من الأشخاص الذين يحصلون على منافع مادية أو عينية نظير انتحالهم صفة أياً من المسئولين بجهات الدولة.​