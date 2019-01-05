بالفيديو.. رسالة البابا لأقباط المهجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كتب- إسلام ضيف:

بعث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرسالة السنوية لأقباط المهجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قبيل قداس العيد الذي يترأسه مساء غدًا الأحد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال البابا تواضروس في فيديو انتجه المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "في بداية العام الجديد 2019، أهنئكم جميعًا بعيد الميلاد المجيد، وأرجو للجميع كل خير وكل بركة في كل مكان.. أرسل تهنئتي القلبية للجميع، الآباء المطارنة والأساقفة، الخدام والخادمات، ومجالس الكنائس وكل الشعب والأطفال، في كل كنائسنا القبطية في سائر قارات العالم، وكل الأماكن التي يُحتفل بها بعيد الميلاد الجديد".

وأضاف البابا: "بعد أن خلق الله الإنسان أراد له أن يكون إنسانا كاملا يعيش في إنسانية كاملة فأعطاه وزودi بكل المواهب الكثيرة، ولكن هذا الإنسان قبل الخطية وكسر وصية الله وعاش في ظلمة، وهذه الظلمة التي نسميها الظلمة الروحية عاش فيها الانسان".

أكمل: "وبعد أن كان يتمتع بالحرية وبالحب وبالوصية، اختار أن يعيش في الفراغ وفي اليأس والخطية، فقد الرجاء وعاش في الإحباط، وامتدت الخطية وانتشرت إلى كل العالم، وانهارت الإنسانية وفقد الإنسان إنسانيته وصار الانسان رويدًا رويدًا يفقد إنسانيته، ويجف عنه الحب وأصبح الإنسان جائعًا إلى الحب".

وتابع: "هذا الجوع بعد الحب جعله يعيش في فراغ كبير رغم تقدم العالم بكل وسائل التواصل الكبيرة بين أطراف المسكونة، وعلاج ذلك هو الحب فجاء السيد المسيح".

وأضاف: "نحتفل كل عام بعيد الميلاد، ونجدد العهد الله الذي أتى حبًا فينا".

وأردف: "أهنئكم أيها الأحباء بهذا العيد وبفرحة الميلاد، التي نتذكر فيها الشهداء والمصابين، ونصلي من أجل شفائهم ونصلي من أجل سلام العالم كله ومن أجل مصر، ومن أجل كل إنسان وكل كنيسة"، مطالبًا أقباط المهجر بنقل فرحة وحب الميلاد لكل فرد بكل مجتمع يعيشون به.