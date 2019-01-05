صحف القاهرة.. تهنئة السيسي للمسيحيين بالخارج و"حياة كريمة"

القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي.

أخبار اليوم:

ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ أبناء الجاليات المصرية المسيحية بالخارج بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد. وقال الرئيس السيسي، - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلي أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها علي موقع التواصل الاجتماعي - "يسعدني أن أبعث إليكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وبحلول العام الميلادي الجديد ٢٠١٩، متمنيا لكم النجاح والتوفيق، وأن يحمل العام الجديد لمصرنا الحبيبة مزيدا من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار".

وأضافت الصحيفة أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنت افتتاح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط كاتدرائية "ميلاد السيد المسيح" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مع أحبار الكنيسة أعضاء المجمع المقدس في قداس عيد الميلاد ٦ يناير ٢٠١٩.. كما أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر أن وفداً من القيادات الإنجيلية الأمريكية سيشارك في الافتتاح.

وأشارت إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن وصل أمس إلى القاهرة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والمشاركة في افتتاح مسجد "‬الفتاح العليم" وكاتدرائية "‬ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي شأن آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع مسئولي تحالف "المقاولون العرب -السويدي إليكتريك"‬ الفائز بعقد إنشاء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي بتنزانيا، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً لهذا المشروع.

ونقلت عن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم البدء في أعمال الرفع المساحي للمشروع والكشف عن الطبيعة الطبوغرافية للموقع، كما بدأ التحالف في إقامة منطقة إسكان للعمال، وأنه من المتوقع أن يبلغ عدد العاملين في المشروع نحو 5 آلاف عامل.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أن مجلس النواب الأمريكي بدأ أولى جلساته والتي تم خلالها انتخاب نانسي بيلوسي زعيمة الأغلبية الديمقراطية رئيسة للمجلس للمرة الثانية، وسط مواجهة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين.

وأضافت أن الدورة الحالية للمجلس تشهد خلافات حادة بين البيت الأبيض والديمقراطيين حول عدد من الملفات من بينها الموازنة وتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك وقرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.. ولم تستبعد بيلوسي محاكمة الرئيس ترامب نيابيا بهدف عزله، وقالت إن قرار الديمقراطيين بهذا الشأن مرتبط بما سيتوصل إليه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن احتمال تورط حملة ترامب في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤشرات الحياة السياسية في إسبانيا اختلف وارتبك المشهد بعد فوز اليمين المتطرف بزعامة خوسيه أبسكال بأغلبية مقاعد برلمان إقليم الأندلس الذي يتمتع بالحكم الذاتي، ويعتبر أكبر اقليم في إسبانيا من حيث العدد السكاني وصاحب المؤشر الأقوي لنمط الحياة السياسية في باقي الأقاليم الاسبانية كأقليم الباسك وكتالونيا.

وقالت إنه رغم فوز الحزب الاشتراكي بنسبة اكبر، مقارنة بالانتخابات السابقة، إلا أن دخول حزب (فوكس)‬ اليميني المتطرف البرلمان بـ ١٢ مقعدا من خلال ٤٠٠ ألف صوت أربك المشهد السياسي في اسبانيا ككل، مما جعل الساسة في مأزق قبل الانتخابات العامة القادمة في يونيو ٢٠٢٠، والذي توقع المحللون السياسيون فوز الحزب اليميني المتطرف فيها بأكثر من ٣٠ مقعدا، وبذلك يتصدر المشهد كأول حزب متطرف يخترق المؤسسة التشريعية منذ ٣٠ عاما.

الأهرام:

بدورها، قالت صحيفة (الأهرام)، إنه تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى رصد مليارى جنيه، لتنفيذ المشروعات التنموية المتكاملة، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى معيشتها.

وأضافت الصحيفة أن إجراءات تنفيذ المبادرة بدأت من خلال خرائط الفقر المحدثة، باختيار أفقر 100 قرية، تتجاوز نسب الفقر فيها 70%.

وأشارت إلى أن معظم تلك القرى تقع فى محافظات الوجه القبلى، وهى: الجيزة، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد، بالإضافة إلى محافظات: القليوبية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وشمال سيناء.

وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ـ خلال الاجتماع مع عدد من الجمعيات الأهلية: إننا سنعمل على تنظيم صفوف المجتمع المدنى، وتعزيز الثقة فى مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر.

وفي شأن آخر، ذكرت (الأهرام) أن وزارة قطاع الأعمال، بدأت العام الجديد وعلى رأس أولوياتها تنفيذ خطة لتقليص الخسائر وتعظيم أرباح الشركات من خلال حزمة من الإجراءات والخطوات.

وأشارت إلى أن الخطة تحتوي على عدة محاور تهدف إلى تعظيم العائد على محفظة الشركات القابضة الثمانى الخاضعة لإشراف الوزارة، فضلًا عن تحريك الملفات والمشروعات المعلقة منذ سنوات، والمتابعة الدورية لأداء الشركات، وذلك فى إطار مؤسسى مع الحفاظ على الشفافية ومعايير الحوكمة، واستغلال وخلق فرص للشراكة فى التطوير مع القطاع الخاص.

وفي الشأن الدولي، قالت الصحيفة إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن)، لوح بإعادة النظر في اتفاقية أوسلو مع إسرائيل إذا تواصلت الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الشعب والسلطة الفلسطينية.

وقال خلال لقائه أمس مع قادة الفكر والإعلام في مصر: لقد طالبنا إسرائيل منذ شهر بإعادة النظر فى اتفاقية باريس المعنية بالأمور الاقتصادية، وسنواصل الطريق وصولا إلي المطالبة بإعادة النظر فى اتفاقية اوسلو.

وفي الشأن السوري، ذكرت (الأهرام) أن دفعة جديدة من الجيش الأمريكى غادرت سوريا تجاه إقليم كردستان، شمال العراق، فى الوقت الذى تواصلت فيه المعارك المسلحة بين فصائل المعارضة المتناحرة شمالى غرب سوريا وذلك قبل أيام من محادثات سرية مرتقبة مع أنقرة.

وأضافت الصحيفة أن نحو 100 شاحنة كبيرة تحمل لوحات عراقية نقلت سيارات هامر وهامفى وسيارات مصفحة وعربات وأسلحة وآليات هندسية، من مناطق ريف دير الزور الشمالى الشرقى باتجاه محافظة الحسكة.

وأشارت إلى أن القافلة ــ بحسب عسكريين فى قوات سوريا الديمقراطية ــ اتجهت إلى معبر سيمالكا فى طريقها إلى كردستان العراق.

وفي شأن آخر، ذكرت (الأهرام) أن وزارة الخرانة الأمريكية كشفت أمس عن أن حجم الدين الأمريكى ارتفع أكثر من تريليونى دولار منذ وصول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فى يناير 2017، وذلك فى إشارة إلى إحدى نقاط الضعف الجديدة التى اعترت النصف الأول من فترة رئاسة ترامب للبلاد.

الجمهورية:

من جانبها ، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، إن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ناقشت مع عدد من الجمعيات الأهلية التنسيق لدعم المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي "حياة كريمة" بهدف الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القري الفقيرة وتمكينها من الحصول علي الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم بتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة والتركيز علي بناء الإنسان والاستثمار في البشر.

ونقلت الصحيفة عن والي قولها إن الخدمات تصل إلى مستحقيها فعلياً ومنع الازدواجية وضمان استدامة الخدمات واستثمار قواعد بيانات صحيحة عن الأسر الأولي بالحماية بعد مراجعتها بشكل دقيق مع التنسيق بين الجهات الشريكة ومتابعة وتقييم المشروع واستقصاء مدي رضا المواطنين.

وأشارت إلى أن الخدمات التي ستقدمها المبادرة تتنوع ما بين توفير سكن كريم وتوفير أجهزة تعويضية وتجهيز عرائس وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة بالإضافة إلي تنمية الطفولة وتدخلات بيئية عن طريق مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها بقيمة تكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه. وتشجيع الشباب علي التطوع في تنفيذ أنشطة المبادرة وفي مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الجمهورية) أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصل إلى مطار القاهرة الدولي عصر أمس الجمعة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية والمشاركة في افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الادارية الجديدة غدا الأحد .

وقال سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح. ان الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيشارك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة غداً /الأحد/.

وأوضح السفير اللوح ان قمة فلسطينية - مصرية ستجمع الرئيس محمود عباس بأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، موكدا دوام وعمق التعاون والتباحث والتشاور بين القيادتين حول كافة التطورات السياسية والميدانية.

وفي موضوع آخر، أشارت "الجمهورية" إلى أن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ناقش مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تطبيق المنظومة المتكاملة للقضاء علي مشكلة المخلفات ورفع كفاءة مصانع التدوير بالمحافظات وإضافة خطوط ومعدات المصانع وفقاً لأحدث التكنولوجيات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية ونقلها إلي مصر.

وأضافت أنه تم الاتفاق علي وضع خطة لتنفيذ تكليفات الرئيس لتقييم مصانع تدوير المخلفات مقارنة بمثيلاتها في ألمانيا وتحسين البنية التحتية من خلال توفير مدافن المخلفات الصلبة وإنشاء المحطات الوسيطة في مختلف المحافظات بواسطة لجنة ثلاثية علي ضوء الزيارة المخطط لها هذا الشهر للشركات الألمانية العاملة في تدوير المخلفات.

كما ذكرت الصحيفة إن فريق خبراء شركة (روساتوم) الروسية يعود إلى مصر الأسبوع القادم لاستئناف أعمالهم في مشروع تنفيذ المحطة النووية الأولي بالضبعة عقب انتهاء إجازة أعياد الميلاد حيث يستكمل الخبراء مرحلة ما قبل بدء الإنشاءات لإقامة المفاعلات الأربع، وبدأت الشركة تقديم الأوراق والمستندات الخاصة للحصول علي إذن الإنشاء من هيئة الرقابة الإشعاعية تمهيداً لبدء التنفيذ لهياكل المفاعلات والمباني الأخري بما فيها مخازن الوقود النووي.

وأضافت الصحيفة أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية المستقلة والتابعة لمجلس الوزراء انتهت من فحص 18 ألف ورقة تناولت مختلف الدراسات التي أجريت علي موقع الضبعة للتأكد من ملائمته لإقامة المحطة لإصدار إذن قبول الموقع وإذن القبول بيئياً ومن المقرر أن يتم إصدار إذن الإنشاء خلال فترة قصيرة لعدم الاحتياج لدراسات أو مراجعات فنية كما هو الحال في إذن القبول.