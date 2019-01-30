أطفال ومسنون.. معرض الكتاب يرفع شعار "القراءة للجميع" -صور

كتب- محمد عاطف وأسامة عبدالكريم:

تصوير- نادر نبيل ومحمود بكار:

رصدت عدسة مصراوي، الأربعاء - ثامن أيام معرض الكتاب، الذي افتتح في الـ 23 من يناير الجاري والمقرر استمراره حتى الـ 5 من فبراير المقبل- إقبال الأطفال والمسنين والعديد من الفئات العمرية المختلفة بأروقة معرض الكتاب.

وسجل المعرض، أمس الثلاثاء - سابع أيام انعقاده، 140 ألف زائر، وفقًا لمدير إدارة المعارض بالهيئة العامة المصرية للكتاب، ليبلغ إجمالي الزائرين مليون و200 ألف زائر منذ افتتاح المعرض في الـ 23 من يناير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.