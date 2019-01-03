تونس: انتهاء عملية سيدي بوزيد بتفجير انتحاريين اثنين

تونس- (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية التونسية انتهاء العملية الأمنية التي بدأت فجر اليوم الخميس في مدينة جلمة التابعة لولاية سيدي بوزيد (وسط غرب تونس)، بمقتل عنصرين ارهابيين فجّرا نفسيهما بأحزمة ناسفة.

وأفادت الوزارة بأن العلمية الاستباقية كانت استهدفت منزلا تتحصن به عناصر ارهابية بالحي الشمالي من مدينة جلمة، بعد توفر معلومات استخباراتية تفيد بمكان تواجدهم.

وأوضحت أن عنصرين إرهابيين فجرا نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة اثر مداهمة قوات الأمن للمنزل وتبادل كثيف لإطلاق النار.

كما أفادت بأن القتيلين يعتبران من أخطر العناصر الإرهابية المنضوية تحت لواء "كتيبة التوحيد والجهاد" المنشقة عن تنظيم "جند الخلافة" والتي تمت الإطاحة بأغلب عناصره بجهة لسودة بسيدي بوزيد في الخامس من ديسمبر الماضي، والكشف عن مستودع لصنع المتفجرات.

وأشارت إلى أن هذه المجموعة كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية استعراضية واستهداف دوريات ومقرات أمنية.

وضبطت قوات الأمن خلال العملية سلاحا ناريا من نوع "شطاير" وعددا من الطلقات وخمس عبوات ناسفة جاهزة للاستعمال عن بعد وثلاثة بنادق صيد مع خراطيش عيار 12 مليمترا وستة هواتف جوالة ومنظار وآلة لقيس الكهرباء وسكين كبير الحجم ومبلغ مالي هام.