بالصور.. وزيرا الطيران والشباب يلعبان كرة قدم في "اليوم الرياضي"

في مئوية والدها.. ننشر آخر صور التقطت لكاميليا السادات قبل أسبوع من

كتب- طه عبيد:

شهد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، المباراة الختامية لبطولة كرة القدم الخماسية لوزارة الطيران المدني؛ استكمالا لمبادرة "اليوم الرياضي" التي بدأت في شهر نوفمبر الماضي على ملاعب نادى إيروسبورت، في إطار الاهتمام بتحفيز العنصر البشري والقدرات الرياضية والإبداعية لدى جميع العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة.

بدأ اليوم الرياضي، بالمباراة النهائية لبطولة كرة القدم الخماسية لوزارة الطيران المدني، وانتهت بفوز فريق النسور بهدفين مقابل لا شيء لفريق الطيران، وأعقبها مباراة استعراضية بين قيادات وزارة الطيران المدني والشركات التابعة بمشاركة وزيري الطيران والشباب والرياضة.

شهد اللقاء مباريات ودية لفرق السلة والتنس وغيرها من الألعاب الرياضية.

وتسلم الوزيران كؤوس البطولة والميداليات للفرق الفائزة، وأكد الفريق المصرى أهمية النشاط الرياضي والبدني لخلق روح الانتماء والإبداع لدي العاملين ولم شمل أسرة قطاع الطيران المدني ومد جسور التواصل بين العاملين في مختلف الشركات، بما يعود بالنفع على منظومة الطيران المدني .

ومن جانبه أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بدعوة وزير الطيران لمشاركته في هذه الفعاليات التي تعمل على تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتثقيفهم بفوائد الرياضة وأثرها في بناء الجسد والروح والأخلاقيات الإنسانية.

وأشاد الوزير، بإمكانيات وملاعب وتجهيزات نادي ايروسبورت التابع لوزارة الطيران والذي يمثل صرح رياضي يليق بالعاملين بقطاع الطيران .

وتقدم الفريق يونس المصري، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على تشريفه، الذي يأتي مواكبا لحصول نادي ايروسبورت على ترخيص وزارة الشباب والرياضة لمزاولة النشاط الرياضي، والبدء في تنظيم 7 قطاعات رياضية في الألعاب المختلفة تابعة للنادي.