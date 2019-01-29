عمرو موسى يوجه رسالة لمجلس النواب قبل الإقدام على تعديل الدستور ​

كتب- محمد قاسم وحسن مرسي:

دعا عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، مجلس النواب لإصدار القوانين المكملة للدستور قبل الإقدام على تعديله.

وقال موسى ردًا على سؤال حول رأيه في دعوات تعديل الدستور، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر": "لانصح أن يقوم البرلمان بتعديل الدستور قبل أن يقوم بواجبه بإصدار القوانين المكملة للدستور".

وأوضح موسى أن هناك قلة من القوانين صدرت ولكن هناك الكثير لم يصدر.

وتابع: "أقول لمجلس النواب.. ماذا فعلت في إطار الدستور؟، وطالما أن هناك تعديل علينا النظر في الدستور ونصدر القوانين المكملة وتنفيذ حوار وطني قبل إجراء التعديل".