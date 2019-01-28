هل أفسد حسن الإمام روايات نجيب محفوظ؟.. ناقد سينمائي يُجيب

سمير صبري: "المدارس زمان كانت تساعد على اكتشاف المواهب عكس ما يحدث

كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

قال الناقد إلهامي سمير، إن الراحل حسن الإمام جمع الموسيقى العربية بالأفلام العالمية في بعض أفلامه، وغير من قوانين اللعبة السينمائية.

وأضاف سمير- خلال كلمته بندوة في معرض الكتاب، مساء الاثنين-: "كنت أسمع اسم حسن الإمام يتردد كثيرا منذ طفولتي، وكان أحد نجوم الأفلام التي قدمها، والجمهور كان يقبل على أفلامه باعتباره علامة مسجلة".

وتابع إلهامي: "وثق حسن الإمام مشكلة الأيتام، وغيّر الواقع كثيرا، إذ كان سببا في بناء دور الأيتام بعد فيلم اليتيمتين، وكان تاجراً ماهراً بجانب كونه مخرجاً مهماً".

ونفى الناقد السينمائي، ما تردد حول تعمد حسن الإمام إفساد روايات نجيب محفوظ التي قدمها، مؤكدا أن نجيب محفوظ نفسه دافع عن المخرج الراحل، مؤكدا أن من حقه تغيير الأحداث أو انتقائها حسب رؤيته".

من جانبها، قالت زينب نجلة حسن الإمام: "جيل والدي أناس تعلموا من الغرب، والسينما بدأت من الغرب"، مستندا إلى الروايات الناجحة، متابعة " أدعو إلى قراءة الروايات لأنها مكملة للأفلام، فالسينما والأدب يكملان بعضهما البعض.

وأضافت: "كيف يقدم المخرج رواية من٥٠٠ صفحة في ساعة ونصف فقط، دون أن يغفل أي أجزاء أو تفاصيل من الرواية؟، إنها معادلة مستحيلة وهنا نجد أن الروايات العالمية قدمت مئات المرات بمئات التيمات المختلفة، والمهم أن تكون روح الرواية موجودة في الفيلم".

وأِشارت إلى أن​ شخصية حميدة في "زقاق المدق" تم تقديمها في فيلم مكسيكي كامل ولم يقل أحد شيئا عنها.

وختمت بقولها: "لقد أعاد فيلم اليتيمتين الفنانة فاتن حمامة إلى السينما بعد فترة طويلة".

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