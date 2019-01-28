أبرزها العواصف.. رئيس الأرصاد يكشف عن تغيرات مناخية تحدث لأول مرة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه توجد الكثير من التغيرات في حالة الطقس طرأت للمرة الأولى على الدولة المصرية.

وأضاف عبدالعال، في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا، أن أبرز هذه الظواهر العواصف الترابية في فصل الشتاء بدلًا من الربيع.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد: "في فبراير العام الماضي وصلت درجة الحرارة على القاهرة 33 وده مش طبيعي، كما أن مصر لم تشهد رياح الخماسين في فصل الربيع منذ 3 سنوات، وهذا يرجع إلى التغيرات المناخية".

وأكد الدكتور أحمد عبدالعال، أن اللجنة المشكلة لدراسة وصف مناخ مصر ما زالت تعمل في الدراسة حتى يمكن معرفة هل تغير المناخ في مصر، وإذا تغير ما هي الصفات الجديدة للمناخ التي سيتم وصفه بها؛ لإرسالها إلى وزارة التربية والتعليم لتعديل وصف المناخ في الكتب الدراسية، وتنتهي اللجنة من دراستها قبل نهاية عام 2019.