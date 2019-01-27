إطلاق مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير بدعم الاتحاد الأوروبي

كتب- يوسف عفيفي:

أطلق الاتحاد الأوروبي، مشروعا يمتد لـ3 سنوات بتمويل يصل إلى 3 ملايين و100 ألف يورو لتطوير المتحف المصري من خلال تعاون بين المتحف المصري ووزارة الآثار والاتحاد الأوروبي في مجالات علم المتاحف وعلم المصريات وعلم الآثار وقياس عمر الآثار والتأريخ وإدارة التراث الثقافي.

وذكر الاتحاد في بيان اليوم الأحد، أن المشروع يهدف لمساعدة الشركاء في التعاون لتحقيق التميز وتعزيز وحفظ الثقافة والتراث الثقافي، وتوسيع الحدود الفكرية والثقافية من خلال التعاون الدولي مما يسهم في بناء شعور مجتمعي وتقوية المجتمع المدني.

وأوضح الاتحاد، في بيان اليوم، أن هناك تحالفا من المتاحف الأوروبية وهم: المتحف المصري بتورينو، بالتعاون مع اللوفر، والمتحف البريطاني، والمتحف المصري ببرلين، والمتحف الوطني للآثار بهولندا، والمكتب الاتحادي للبناء والتخطيط الإقليمي، والمعهد الفرنسي لعلوم الآثار، والمعهد المركزي للآثار، سيقدم لمدة 36 شهرًا المساعدة للمتحف المصري فيما يتعلق بمناطق العرض الجديدة الهامة وتخطيط رؤية استراتيجية جديدة "خطة رئيسية" للمستقبل.

وأوضح الاتحاد، أن "تحالف المتاحف الأوروبية، سيضفي خبرة معينة ومهارات في المشروع، مما سيضمن استفادة المتحف المصري بالقاهرة من أفضل وأحدث الممارسات في علم المتاحف على المستوى العالمي، وسيقدم المشورة فيما يتعلق بالممارسات الجديدة لعرض المجموعات الأثرية والمعارض، بالإضافة إلى المساعدة في أن تعترف منظمة اليونسكو بالمتحف المصري بالقاهرة باعتباره موقعا للتراث العالمي".

وتابع: "ستركز الإجراءات على إعادة تنظيم طريقة العرض في صالات المدخل في الطابق الأرضي، وصياغة الخطة الرئيسية للمتحف، وعرض كنوز مقابر تانيس الملكية".

من جانيه، نوه إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى أن مصر تمتلك تاريخ ثري على مدار آلاف السنوات يحمل ثقافة فريدة ألهمت العالم. فنحن نشعر بالفخر كوننا حظينا بفرصة لدعم التعاون وتبادل الخبرات بين أوروبا ومصر في مجال علم المصريات وعلم المتاحف وإدارة التراث الثقافي".

وأضاف، أن تحالفًا من المتاحف الأوروبية سيعمل مع زملائهم المصريين لخلق رؤية استراتيجية للمتحف المصري بالقاهرة وسيتناولوا إدارة مجموعات الآثار وحفظها، وإشراك الجمهور، والبرمجة العامة والاتصالات، وتوليد الدخل، وإدارة المرافق.

ويستمر المشروع لمدة ثلاث سنوات هو المرحلة الأولى لمشروع كبير يتضمن تحديثات كبيرة في المتحف المصري.