"الداخلية" تُنتج فيلمًا تسجيليًا عن جهود مكافحة الإرهاب في 2018

كتب- محمد عبدالناصر:

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيلم تسجيلي استعرض جهود الأجهزة الأمنية المختلفة طوال عام 2018 الماضي.

وافتتحت وزارة الداخلية خلال عام 2018، 29 منشأة شرطية جديدة ورفع كفاءة 375 منشأة شرطية قائمة لتقديم خدمة أمنية أفضل، كما تم تحديث كافة أدوات العمل الأمني خاصة المركبات الشرطية الجديدة والتي ساهمت في انجاح العديد من المهام الأمنية.

وشمل الفيلم التسجيلي تفاصيل العمليات التي نفذتها قوات الشرطة ضد البؤر الإرهابية، فتم إجهاض 289 بؤرة إرهابية، ضبط بها 241 سلاح ناري مختلف، و53 عبوة ناسفة، و21 معدات وأدوات صنيع متفجرات.

وعلى مستوى مكافحة المخدرات تم طبط طن ونصف من مخدر الهيروين بمركب في البحر الأحمر وهي الكمية الأكبر في تاريخ مكافحة المخدرات بهذا النوع من المخدر، كما تم طب 5 ملايين قرص مخدر بميناء دمياض البحري.

وأعلنت وزارة الداخية أنه خلال 2018 تم ضبط 2741 قضية جناية و45 ألف و411 قطعة سلاح ناري بحوزة 42 ألف و426 متهم، من بينها 5555 بندقية أليه، كما تم ضبط 100 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و1449 تشكيل عصابي تم تنفيذ الأحكام في عدد 102 ألف و739 جنايه.

كما نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، في تحصيل 133 مليون و554 ألف جنيه رسوم ضرائب، و2 مليار و185 مليون جنيه من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة، في ضبط 10 قضايا غسل الأموال، و96 قضية في الكسب غير المشروع، و71 قضية في مكافحة الجرائم المصرفية.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، 40 ألف طن سلع غذائية غير صالحة، و330 ألف قضية متنوعة و3157 طن سلع تموينية و81 ألف 975 طن دقيق وأقماح.

واستطاعت وزارة الداخلية تنظيم 57 قافة طبية في مناطق القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، كما شاركت الوزارة في الإفراج عن 4678 من الغارمين والغارمات.