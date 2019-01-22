"اتسرب ومعرفناش نحل".. طلاب أولى ثانوي يشكون صعوبة الفيزياء

كتبت- ياسمين محمد:

أنهى طلاب الصف الأول الثانوي، الامتحان التجريبي الأول في مادة الفيزياء، اليوم الثلاثاء، بإجمالي عدد 581355 طالبًا وطالبة.

واشتكى العديد من الطلاب صعوبة الامتحان، وتضمنه العديد من الأسئلة غير المباشرة، إضافة لضيق الوقت المخصص للإجابة والمقدر بـ90 دقيقة، مشيرين إلى تطابقه مع الامتحان المسرب أمس.

وقال الطالب، أحمد صادق، بإحدى المدارس الثانوية بالسيدة زينب، إنه اطلع على الامتحان بعد تسريبه أمس، ولم يستطع الإجابة على جميع أسئلته، وهو ماحدث معه داخل اللجنة اليوم.

وأضاف الطالب مؤمن محمد، أن الامتحان تضمن العديد من الأسئلة غير المباشرة، والتي تحتاج إلى وقت للتفكير، إلا أن الزمن المخصص للإجابة قصير، لافتا إلى أنه أجاب على الأسئلة الاختيارية مباشرة دون كتابة الخطوات نظرا لضيق الوقت.

وتابعت الطالبة نوران محسن، بأن تسريب الامتحان لم يمكنها من تقييمه، مشيرة إلى أنه لو لم يجر تسريبه لكان صعبًا للغاية على جميع الطلاب، مبدية تخوفها من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أشار بعض الطلاب إلى اتخاذهم التسريبات امتحانا حقيقيا، وأوضح الطالب محمد أحمد، أنه يجيب عن الامتحان المسرب بنفسه دون النظر في الإجابات، ثم يرسل إجاباته لمعلمه لتصحيحها.

وأضاف الطالب أن امتحان الفيزياء كان صعب للغاية، ولم يستفد من الكتاب المدرسي سوى في نقل بعض القوانين، ولكن معظم الأسئلة غير مباشرة ولا يوجد لها إجابة في الكتاب.

وانطلق الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، الأحد الموافق 13 يناير الماضي، وفقا لنظام الثانوية المعدل، الذي يرتكز على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله ب12 امتحانا تراكميا على مستوى المرحلة، بمعدل 4 امتحانات سنويا، وفي نهاية المرحلة يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات فقط.

وسمحت وزارة التربية والتعليم، للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، مؤكدة أن الصياغة الجديدة لأسئلة الامتحانات تقيس الفهم ومهارات التفكير العليا، وليس الحفظ والتلقين.