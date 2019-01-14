"شوقي": تسليم "التابلت" قريبًا.. ونحن بصدد التحول لبيت خبرة تعليمي

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قرب تسليم أجهزة "التابلت" لطلاب الثانوية في كل أنحاء الجمهورية.

وقال شوقي خلال اجتماعه، بمديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، إن عددًا من الدول طالبت بدخول بنك المعرفة المصري، مشيرا إلى أن مصر بصدد التحول إلى بيت خبرة تعليمي لدول أخرى.

وأضاف أن "مصر سيكون لها دور كبير في التعليم بالدول الأفريقية والعربية".

وأشار شوقي إلى أن نجاح مشروع التعليم الجديد يعتمد على جودة الخدمة المقدمة، وكم المعلومات الموجودة على بنك المعرفة.

وقال: "نفخر الآن بأننا أصبحنا نمتلك حقوق الملكية الفكرية لمناهجنا وأننا على الطريق الصحيح".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، واللواء الوليد مرسي، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء يسرى سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية.