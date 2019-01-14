"التعليم" تصدر بيانًا رسميًا بشأن تسريب امتحان الأحياء لأولى ثانوي

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الأول الثانوي، بعد إعدادها بالمركز القومي للامتحانات في صورة ورقية، يجرى تسليمها بشكل مغلق وسري تماما إلى مديري التعليم الثانوي في المديريات التعليمية وعددها 27 مديرية، ويجرى طباعة الامتحانات في المديريات والإدارات.

جاء هذا في بيان للوزارة، اليوم الاثنين، بعدما أثير بشأن تسريب امتحان الأحياء الذي أداه الطلاب اليوم.

وأوضح البيان أن أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد المعروفة بـ"الكتاب المفتوح" غير تقليدية ولا تتبع الأسلوب المباشر القديم، ما يعني أن إجاباتها ليست موجودة نصًا في الكتاب، بل تعتمد على فهم الطالب والطالبة للمعلومة وقدرته على التعامل معها بطرق مختلفة.

وأضاف أنه لا توجد إجابات نموذجية كتلك الموجودة في النظام القديم التقليدي القائم على الحفظ والتلقين.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك تحقيقًا داخليًا يجري فى الوزارة في شأن ما تردد عن تسريب إمتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي اليوم الإثنين.

وأكد شوقي، أن الامتحانات الحالية للصف الأول الثانوي امتحانات "تدريبية" لن يتم احتساب درجاتها في المجموع الكلي، مشددا على أنه لن تكون هناك أية احتمالات لأي نوع من أي تسريب في في الامتحانات الأساسية لأنها ستكون إلكترونية من الألف إلى الياء.

وكانت أنباء ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد تسريب امتحان الأحياء.

وانطلق الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، أمس الأحد، وفقا لنظام الثانوية المعدل، الذي يرتكز على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله ب12 امتحانا تراكميا على مستوى المرحلة، بمعدل 4 امتحانات سنويا، وفي نهاية المرحلة يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات فقط.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الاثنين، الامتحان في مادة الأحياء، بإجمالي عدد 581355 طالبا وطالبة.

وأكد بعض الطلاب أنه جرى تسريب الامتحان قبل بدء اللجان.