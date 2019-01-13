برلماني يطالب بإقالة وزير الصحة بجلسة النواب

كتب- أحمد علي:

وجّه النائب عبدالهادى بعجر، عن دائرة بدر وغرب النوبارية ووادى النطرون، انتقادات لاذعة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بسبب تدهور منظومة الصحة وتدنى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المخصصة للاستماع لعدد من البيانات العاجلة الموجهة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وطالب بعجر، بضرورة إقالة وزيرة الصحة بسبب تدنى مستوى الخدمة وعدم قيامها بالمهام المنوطة بها فضلاً عن عدم تنفيذ تأشيراتها لصالح المواطنين.​