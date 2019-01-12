حجز إلكتروني وتغيير شقق.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية لـ"سكن مصر"

كتب- محمد عبدالناصر:

يطرح العديد من الحاجزين بمشروع "سكن مصر" بالمدن الجديدة ممن تقدموا في المرحلة الأولى والثانية الكثير من الأسئلة بشأن موقفهم من الحجز وإمكانية التقديم في المرحلة التكميلية التي طرحتها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بواقع 5694 وحدة سكنية.

ويرصد مصراوي، أبرز التساؤلات التي تواجه الحاجزين، وإجابتها كالتالي:

- هل يوجد كراسات شروط لحجز وحدات بالمرحلة التكميلية؟

هيئة المجتمعات العمرانية قررت أن يكون الحجز إلكترونيًا في هذه المرحلة (https://www.hdb-reservation.com/)، بخلاف المرحلتين السابقيتن فكان يتم التقديم عن طريق كراسة الشروط.

- ماذا عن التخصيص هل سيتم بنظام القرعة أم هناك اختلاف؟

تخصيص الوحدات إلكتروني بأسبقية الحجز، وتعتمد وزارة الإسكان الآن على التقديم الإلكتروني لإلغاء طريقة التخصيص بالقرعة العلنية.

- حجزت وحدة لكن أريد تغييرها بأخرى في هذه المرحلة؟

وفقا لموقع الحجز يمكن لأي حاجز تغيير مكان الوحدة التي حجزها في المرحلتين السابقيتن بوحدة في مدينة أخرى، مع استكمال مقدم الحجز إن وجد.

- هل يمكن سداد بقية مقدم الحجز عن طريق الدفع الإلكتروني؟

نعم، يمكن سداد بقية مقدم الحجز للوحدة المحجوزة، عن طريق نفس طرق الدفع المعلنة في كراسة الشروط، وعلى نفس حساب التحويل السابق استخدامه في سداد مقدم الحجز.

- أين تقع الوحدات المطروحة للحجز؟

يتم طرح 5694 وحدة سكنية بواقع 2989 وحدة في القاهرة الجديدة، و48 وحدة في المنيا الجديدة، و219 مدينة بدر، و2043 وحدة في 6 أكتوبر، و196 وحدة في العبور، و86 في غرب قنا، و113 في غرب أسيوط.

-ماذا عن الأسعار هل تم تغييرها؟

استقرت هيئة المجتمعات العمرانية على تثبيت سعر المتر في هذه المرحلة بأسعار المرحلة الثانية والتي وصلت إلى 6650 جنيهًا، في القاهرة الجديدة، وفي مدينة 6 أكتوبر وصل سعر المتر إلى 5525 جنيهًا، وفي مدينة العبور فوصل سعر المتر إلى 5250 جنيهًا، وفي مدينة غرب قنا، وصل سعر المتر إلى 3440 جنيهًا للمتر، كما تشهد مدينة ناصر غرب أسيوط 3480 جنيهًا للمتر، ويصل السعر إلى 3400 جنيه للمتر.

-هل هناك مستندات مطلوبة وقت الحجز؟

يجب تجهيز صورة من إيصال سداد مقدم الحجز ليتم تسجيلة على الموقع الإلكتروني أثناء إدخال بيانات الحجز.

-سددت مقدم الحجز ولم أحجز وحدة، كيف يمكن استرداد مبلغ مقدم الحجز؟

طبقا لكراسة الشروط يمكن تقديم طلب استرداد مقدم الحجز على الموقع فور إغلاق باب الحجز، عن طريق الدخول إلى الموقع بالرقم القومي وكلمة السر، ثم اختيار "استرداد مقدم الدفع" والموافقة على الإقرار الموجود بالصفحة فور اتمام الطلب سوف ينفذ بنك التعمير والإسكان إجراءات التحويل وإخطار العميل عن طريق إرسال رسالة قصيرة على رقم المحمول.

-هل يوجد شروط للحجز؟

هذه الوحدات مطروحة للمواطنين السابق تقدمهم لحجز الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى والثانية من وحدات المشروع ولم يوفقوا في الحصول على وحدة سكنية بالقرعات العلنية التي تم إجراؤها للمرحلتين، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز.

-متى ينتهي الحجز الإلكتروني للوحدات؟

التقديم والحجز بدأ يوم 6 يناير الجاري، ويستمر حتى يوم 14 فبراير المقبل.

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