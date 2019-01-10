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    إعلاميون ومسؤولون يشاركون بعزاء والدة جمال الشاعر

    10:22 م الخميس 10 يناير 2019
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    القاهرة- مصراوي:

    تصوير- محمود عبد الناصر:

    شارك عدد من الإعلاميين والفنانين، مساء الخميس، بعزاء سنية محمد علي والدة الإعلامي جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، بمسجد عمر مكرم.

    وحضر العزاء، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والسفير دياب اللوح سفير فلسطين لدي مصر، وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمهندس أسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات المتخصصة الأسبق، ومجدي أمين رئيس قطاع الهندسة الأسبق بماسبيرو الإذاعي، والإعلامي حافظ الميرازي.

    كما شارك سعد المطعني كبير مذيعين إذاعة القرآن الكريم، وأحمد مكي المطعني كبير ضباط المراقبة الجوية بمطار القاهرة، وجمال زهران عضو مجلس شعب السابق والأستاذ بجامعة قناة السويس، ومحمد الشافعي رئيس تحرير دار الهلال.

     

    عزاء والدة جمال الشاعر جمال الشاعر سنية محمد علي مسجد عمر مكرم

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