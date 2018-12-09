الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد منتدى "أفريقيا 2018" بشرم الشيخ

شرم الشيخ -أ ش أ:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إلى مقر انعقاد منتدى "أفريقيا 2018" بشرم الشيخ.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، عقب دخوله المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرا الخارجية سامح شكري والاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الأفارقة .

يذكر أن فعاليات منتدى "أفريقيا 2018" قد انطلقت أمس السبت بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وعدد من رؤساء حكومات ووزراء دول أفريقية، ونحو 2000 شخص من رجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى فى مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.