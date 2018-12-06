برلماني للحكومة: القاهرة الكبرى غرقت فى "شبر مية"

كتب أحمد علي:

قال الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إن هطول الأمطار بكثافة على عدد من المحافظات أمس، كشف عن عدم جاهزية الحكومة للحد من الآثار السلبية لها.

وأضاف حساسين، فى طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية غرقت فى " شبر مية ".

وأكد أن جميع المواطنين فى القاهرة الكبرى عانوا أشد المعاناة بسبب تراكم المياه بمختلف الشوارع خاصة أن بلاعات الصرف الصحى "مسدودة" ولا تعمل، ما أدى الى تراكم مياه الأمطار.​