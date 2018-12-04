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    ننشر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بالأزهر

    11:47 ص الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
    ننشر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بالأزهر

    أرشيفية

    كتب – محمود مصطفى:
    حصل مصراوي على الجداول الجديدة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، للصف الأول الثانوي الأزهري بقسميه " علمي ـ أدبي".

    وقال مصدر بقطاع المعاهد الأزهرية، إن الشيخ صالح عباس القائم بأعمال وكيل الأزهر عقد اجتماعا مع قيادات القطاع، بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي.

    وأضاف المصدر في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن مطابع قطاع المعاهد انتهت من طبع أسئلة الامتحانات التي تعقد في الـ14 من يناير المقبل.

    جداول الامتحانات الجديدة للصف الأول الثانوي الأزهريجداول الامتحانات الجديدة للصف الأول الثانوي الأزهري1

    امتحانات الثانوية الأزهرية المعاهد الأزهرية صالح عباس وزارة التربية والتعليم

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