بالصور- وزير التعليم يحضر عرضًا مسرحيًا بعنوان "أم الشهيد" بإحدى المدارس الحكومية

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كتبت- ياسمين محمد:

شاهد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عرضًا مسرحيًا أداه طلاب المرحلة الأبتدائية بمدرسة الإمام الشافعي الأبتدائية، التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد.

وأدى الطلاب العرض المسرحي بعنوان "أم الشهيد".

وحضر الوزير وعدد من قيادات الوزارة، صباح اليوم الأحد، إلى مدرسة الإمام الشافعي؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية، واستمرار الدراسة، وحضر إحدى الحصص مع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال.

وعممت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على المديريات التعليمية، مشددة على استمرار الدراسة بالنسبة لطلاب رياض الأطفال والصف الأول الأبتدائي، حتى 24 يناير المقبل، وعدم إشراك معلمي هذه الصفوف في أعمال امتحانات نصف العام. ​