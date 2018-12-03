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    وزير الأوقاف يعتمد أكثر من 6 ملايين جنيه لصيانة وترميم المساجد

    08:11 م الإثنين 03 ديسمبر 2018
    وزير الأوقاف يعتمد أكثر من 6 ملايين جنيه لصيانة وترميم المساجد

    الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

    كتب- محمود مصطفى:

    اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، مبلغ 6.896.790 جنيهًا، لصيانة وترميم وإحلال وتجديد بعض المساجد على مستوى الجمهورية.

    وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الاثنين، أن ذلك يأتي ضمن خطتها لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد على مستوى الجمهورية.

    محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف ترميم المساجد المساجد

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