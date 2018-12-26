تبدأ مساء اليوم.. "الأرصاد" توجه 5 نصائح للمواطنين خلال الطقس السيئ

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمد حسام الدين:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة، تشهد البلاد العديد من التغيرات المناخية المصاحبة للأمطار ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، مع نشاط كثيف للشبورة المائية.

ووجه الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من خلال مصراوي، العديد من النصائح إلى المواطنين، أهمها ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، بجانب القيادة بهدوء أثناء فترات الشبورة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية الصحراوية.

وتابع: يجب تجنب السفر إلى المناطق المعنية بسوء الأحوال الجوية، ومتابعة النشرات الجوية يوميا والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات خاصة خلال الشبورة المائية.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، إن طقس اليوم الأربعاء، سيكون معتدل على السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تسقط أمطار على محافظات السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري قد تمد إلى القاهرة.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الخميس ستنشط الرياح المنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجة البحر والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، على أن تقل الامطار على القاهرة وتنحصر في المناطق الشمالية فقط.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

السواحل الشمالية الغربية 17 13

السواحل الشمالية الشرقية 16 14

الوجة البحري والقاهرة 17 13

جنوب سيناء 22 16

شمال الصعيد 18 9

جنوب الصعيد 22 11