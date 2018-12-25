وكيل "نقل النواب" يطالب لجان البرلمان بقانون لمواجهة الزيادة السكانية

كتبت- ميرا إبراهيم:

دعا النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، مجلس النواب عبر لجانه المختصة، والمتمثلة في الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والشئون الدينية، بالإسراع في وضع مشروع القانون المناسب الذي يكفل التنظيم الحقيقي للأسرة ومواجهة غول الزيادة السكانية التي أصبحت خطرًا داهما على جميع المشروعات القومية وعلى مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي تسير فيه الدولة بخطوات ناجحة حظيت بشهادات دولية متعددة بنجاحها.

وأعلن "زين الدين"، في بيان، اليوم الثلاثاء، تأييده التام والمطلق لتصريحات الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، التي أكد فيها ضرورة إنجاز حلول تشريعية سريعة لمواجهة الزيادة السكانية، بعد أن وصل تعداد السكان إلى 104 ملايين نسمة خاصة أن عدد المصريين يزيد كل عام بنسبة 2.6%، وهو ما يعني أن الزيادة السكانية في العام الواحد تساوي دولة بالكامل، على الرغم من ضعف الإمكانيات المالية.

وقال زين الدين، إن جميع الأنظمة والحكومات والبرلمانات السابقة فشلت فشلا ذريعا في مواجهة الأزمة السكانية وكل الجهود التي كانت تبذلها مؤسسات الدولة على مدى أكثر من ثلاثين عاما عبارة عن مسكنات فقط ولذلك تفاقمت الأزمة وأصبحت واحدة من أخطر الأزمات والمشكلات والتحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن.