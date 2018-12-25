حدث ليلًا| العالم يحتفل بعيد الميلاد.. واستمرار إغلاق الحكومة الأمريكية

(مصراوي):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الاحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

"حريصون على دعمهم".. 16 رسالة للسيسي في حفل "ذوي الإعاقة" -صور

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل خلال حضوره احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي عقد مساء الاثنين، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.

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الرئيس السيسي يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية عزاء للملك سلمان بن عبدالعزير آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

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وزير الشباب: ننفذ كل توصيات وتوجيهات السيسي للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب ستنفذ كل توصيات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي طالب بها اليوم خلال احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

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رئيس شعبة الدواجن: الدولة ماضية في تطبيق منع تداول الطيور الحية "دون تراجع"

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرف التجارية، إن الدولة ماضية في تطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية ودون تراجع، لافتًا إلى أن اللجنة المعنية بتنفيذ القانون ستجتمع الأسبوع المقبل لتحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون.

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الهلال الأحمر يكشف تفاصيل تسلم 12 طفلًا مصريًا من ليبيا بعد فقدانهم لذويهم

كشفت الدكتورة سلمى بهجت، مدير إدارة التقصي وإعادة الروابط العائلية بالهلال الأحمر المصري، تفاصيل تسلم 12 طفلاً مصرياً قادمين من مصراتة الليبية إلى القاهرة، فقدوا أسرهم عقب القتال المحتدم الذي شهدته مدينة سرت شرق مصراتة بليبيا.

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تطوير العشوائيات: أنفقنا 20 مليار جنيه من 2014 حتى الآن

قال إيهاب الحنفي، المنسق العام لصندوق تطوير المناطق العشوائية،إن الصندوق أنفق 600 مليون جنيه من 2009 وحتى 2014 و20 مليار جنيه من 2014 وحتى العام الجاري لتطوير المناطق العشوائية.

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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس ليلة عيد الميلاد

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس الأقباط الكاثوليك بمصر، مساء الاثنين بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

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محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يقدمان التهنئة للأقباط الغربيين

قدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، يرافقه اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات قائد الجيش الثالث الميداني، التهنئة لأقباط الكنيسة اللاتينية بمناسبة احتفال الأقباط الغربيين بعيد الميلاد المجيد.

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تونسي يضرم النار في جسده على طريقة البوعزيزي

أقدم مراسل قناة تلفزيونية في مدينة القصرين التونسية، أمس الاثنين، على إضرام النار في جسده، احتجاجا على أوضاعه الاجتماعية، بحسب ما ذكر شهود.

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الرئيس الفلسطيني يشارك باحتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم

شارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الاثنين، في احتفالات أعياد الميلاد بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

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في قداس بكنيسة المهد.. مطران كاثوليكي يدعو الفلسطينيين إلى عدم هجر أراضيهم

دعا رئيس الأساقفة، المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية المطران بيير باتستا بيتسابالا، الفلسطينيين إلى عدم هجر أراضيهم، وذلك خلال قداس منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية بكنيسة المهد في مدينة بيت لحم، احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

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بعد تحقيق "واشنطن بوست".. "خاشقجي بالأيادي القطرية" الأكثر تداولاً على "تويتر"

أثار التحقيق الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن تورط الصحفي السعودي جمال خاشقجي مع مؤسسة قطرية تصيغ له مقالاته وتترجمها في سفارة الدوحة، ضجة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ظهرت جلية في هاشتاج "خاشقجي بالأيادي القطرية".

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العراق ينفي الاتفاق على دخول قواته داخل سوريا

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق أمس الاثنين ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بشأن وجود اتفاق أو مفاوضات حول السماح للقوات العراقية المسلحة بالدخول لمسافة نحو70 كيلو مترا في الأراضي السورية.

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800 ألف موظف و9 وزارات.. ترامب: لا جديد في مسألة الإغلاق الحكومي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "لا يوجد شيء جديد" فيما يتعلق بالإغلاق الحكومي.

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