تشريعية البرلمان توافق على انضمام دول جديدة للاتفاقية العربية المتوسطية

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء أبوشقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافى للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والموقع بتاريخ 6 أبريل عام 2016.

قالت المذكرة الإيضاحية أن كل من مصر والأردن وتونس والمغرب عام 2004 بالرباط على الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" بهدف تحقيق التكامل الاقتصادى بينهم ولتعزيز التبادل التجارى مع دول الاتحاد الأوروبى من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية، ورغبة من الدول الآربع فى توسيع مسار اتفاقية أغادير.

وقع وزراء خارجية الدول الآربع بتاريخ 6 أبريل 2016 بروتوكولا أضافيا يسمح بانضمام دول عربية جديدة للاتفاقية ويركز البروتوكول بالأساس على النواح الإجرائية والتنظيمية الخاصة بعملية الانضمام.​