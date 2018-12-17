مستشار النمسا: مصر من أهم شركائنا في أفريقيا والشرق الأوسط

فيينا- أ ش أ:

أعرب المستشار النمساوي سباسيتان كيرتز،عن تقديره وتقدير بلاده لجهود الإصلاح الإقتصادي الجارية في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا على قناعته بأن هناك الكثير من الطاقات الكامنة التي يمكن أن تتعاون النمسا بشأنها في مصر وهناك اهتمامات مشتركة بين البدلدين في هذ الصدد.

وقال المستشار النمساوي في مؤتمر صحفي مشترك والرئيس عبدالفتاح السيسي عقب مباحثاتهما اليوم الاثنين، إن هناك أكثر من 600 شركة نمساوية تعمل في مصر ، لافتا الى أن مصر تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لبلاده في أفريقا والشرق الأوسط .

ورحب المستشار النمساوي بالرئيس السيسي ، معربا عن سعادته للقاء الرئيس ، حيث تم تبادل الرؤى بينهما إذاء العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، ونوه إلى انه التقى الرئيس السيسي أربع مرات في القاهرة ونيويورك .

وأضاف المستشار كيرتز ، أنه تم اليوم التوقيع على عشر مذكرات تفاهم في مجالات متعددة كالتعليم والبحوث والتقنية والتبادل العلمي . ووجه المستشار النمساوي الشكر للرئيس السيسي على التعاون إذاء مكافحة الهجرة غير الشرعية ، فمصر تؤكد أن أحدا من اللاجئين لن يخرج من مصر الى اوروبا .

ووصف المستشار النمساوي سباستيان كورتز مباحثاته والرئيس عبدالفتاح السيسي بأنها كانت مكثفة وجيدة وإيجابية للغاية.

وتابع كوترز قائلا، "أشكر فخامتكم على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية فمصر والاتحاد الأوروبي كانت لديهما مباحثات جيدة للغاية في هذا الأمر.

ودلل كورتز، على ذلك أنه لم يصل إلى إيطاليا المزيد من المهاجرين وهو ما يساعد على إرساء المزيد من الاستقرار في أوروبا وتدمير خطط مهربي البشر ويجعل حركة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تنتهي في البحر المتوسط .

وأعرب عن شكره للرئيس السيسي، على التعاون وما جرى خلال المحادثات من تبادل مفيد للآراء ووجهات النظر تجاه القضايا موضوع البحث، مؤكدا أن هذه الأجواء الإيجابية من شأنها ترسيخ العلاقات وتحقيق المزيد من التعاون على كافة الأصعدة والمستويات".

واختتم المستشار النمساوي، "شكرا جزيلا فخامة الرئيس على زيارتكم للنمسا وشكرا جزيلا على المشاركة في المنتدى الإفريقي الأوروبي غدا وكذلك في يومي الـ 24 والـ 25 من فبراير المقبل حيث يعقد ملتقى بين الاتحاد الإفريقي وأوروبا". ​