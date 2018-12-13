تفاصيل زيارة رئيس "الزمالك" لنقابة الصحفيين لحل أزمة العضويات المستثناة

كتب- مصطفى علي:

التقى رئيس نادي الزمالك، اليوم الخميس، عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، بمقر النقابة، بعد اتفاقهم على تبادل الزيارات أثناء اللقاء الذي نظمه وزير الشباب والرياضة منذ يومين في إطار سعيه لحل الأزمة بين الصحفيين والنادي.

وقال أيمن عبد المجيد، عضو مجلس النقابة، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن رئيس الزمالك حضر لإثبات حسن نيته في إنهاء الأزمة مع الصحفيين، معربًا عن تقديره واحترامه للصحفيين، لافتًا إلى أنه أكد أن الصحفيين مرحب بهم في النادي، وما حدث أن لديه أزمة مع رئيس النادي السابق ممدوح عباس، الذي أقام ضده دعاوى قضائية تتهمه بإهدار مال عام بسبب العضويات المستثناة، وأنه مهدد بتحقيقات أمام النائب العام.

وأشار عبد المجيد، إلى أن رئيس الزمالك طالب الصحفيين بالتدخل لدى وزير الشباب لاعتماد اللائحة التي تتضمن مسألة العضويات المسستثناة، إلا أنه- عبد المجيد- رد عليه بأن تحقيقات النائب العام أمر قضائي وليس للنقابة أن تتدخل فيه، وأن قرار منع دخول الصحفيين صادر منه شخصيا ولا يوجد أي قرار صادر من جهة إدارية بمنع الصحفيين من الدخول.

وأوضح "عبدالمجيد"، أن رئيس الزمالك قال بما يشبه المداعبة أن لديه 4 آلاف صحفي عضو بالنادي ويمكن توجيههم لصناعة الفارق في انتخابات النادي، وهو ما رد عليه "عبد المجيد" بأن الصحفيين هم المتحكمين في انتخابات الزمالك وليس العكس ولا يمكن لأحد أن يتحكم في إرادتهم، مؤكدًا له أن بطلان عضوية الصحفيين تعني أن رئاسة رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة باطلة لأن الصحفيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة وهو ما أيده رئيس الزمالك وأكد أن ممدوح عباس يرغب في إثبات ذلك وطالب نقابة الصحفيين ببذل جهد معه لاعتماد اللائحة الأخيرة كحل جذري لإنهاء الأزمة، كما طالب بالسعي معه لدى وزير الشباب والرياضة، وهو ما وعده به النقيب عبد المحسن سلامة لاعتماد اللائحة.

وكشف عبد المجيد، أن رئيس الزمالك دعا النقيب ومجلس النقابة لزيارة النادي لافتتاح بعض المنشآت غدًا من بينها أكبر حمام سباحة أوليمبي، كما طالب بحضور الصحفيين الذين تم الإساءة إليهم في الأزمة الأخيرة.

ووقعت مشادات عقب وصول رئيس الزمالك للنقابة، حيث قال له بعض الصحفيين: "مين اللي جابك هنا اطلع بره"، لكنه رد قائلاً: "إيه اللى جابني هنا.. أنا داخل بيت الصحفيين".​