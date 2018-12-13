بالصور.. السيسي يصافح سيدة تعمل سائق "ميكروباص"

السيسي يتفقد عددًا من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وقطاع الطرق

كتب – محمود مصطفى:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية الخميس، بعدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، استغرقت عدة ساعات.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيدة تعمل على سيارة أجرة "ميكروباص"، أثناء مرورها على الطريق.

وحرص الرئيس السيسي على مصافحة السيدة، التي بدت السعادة على وجهها، بعد لقاء رئيس الجمهورية.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن جولة الرئيس بالعاصمة الإدارية شملت كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم والمدينة الرياضية والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين.

وتضمنت الجولة التفقدية مشروع المدينة السكنية بغرب مدينة الشروق، ومشروعات تطوير تقاطع طرق القاهرة الإسماعيلية والقاهرة بلبيس والطريق الدائري، وتطوير طريق السويس من طريق الأوتوستراد حتى الطريق الدائري، وتطوير امتداد محور المشير طنطاوي غرب حتى كوبري 6 أكتوبر.

وصافح الرئيس السيسي، خلال الجولة التفقدية العاملين في تلك المشروعات، مشيدًا بجهودهم، ومشددًا على أهمية الالتزام بالإطار الزمني المحدد لاكتمال التنفيذ، وفقًا لأفضل معايير الجودة في هذا المجال.