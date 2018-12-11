برلمانية: تطبيق الزواج الرقمي لن يقضي على زواج القاصرات وتغليظ العقوبة الحل

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة سعاد المصرى، عن محافظة بورسعيد، إن اتجاه وزارة الاتصالات لتطبيق خدمة الزواج الرقمى سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة الزواج المبكر، على أن يتم تفعيلها ومراقبة القائمين على الأمر.

وأشارت المصرى فى بيان لها اليوم، أن زواج القاصرات فى الكثير من القرى والمحافظات يتم دون توثيق وهذا الأمر يعنى أن تطبيق الزواج الرقمى لن يشمل هذه الفئة، ولهذا لا بد من توقيع عقوبات صارمة على كل مأذون يعقد قران دون السن القانونية حتى يكون هذا الأمر رادعا لكل من تسول له نفسه الإقبال على مثل هذه الخطوة.

وأكدت المصرى، أن المأذون أحيانًا يكون طرفًا فى جريمة زواج القاصرات، مشددة على ضرورة تغليظ العقوبة وتعديل قانون المأذونين مع زيادة حملات التوعية للمواطنين للحد من ظاهرة زواج القاصرات وتوعية أولياء الأمر بخطورة زواج القاصرات.